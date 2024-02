Temu und Shein: Warnung vor Billigwaren aus China

Schadstoffe, Sicherheitsmängel

Gefährlich wird es, wenn Produkte gekauft werden, bei denen Sicherheitsmängel bestehen, etwa gesundheitsgefährdende Schadstoffe in Kinderspielzeug oder wenn ein Ladegerät einen Brand auslöst. In solchen Fällen greife die Produkthaftung, erklärt Zarari. Diese richtet sich gegen den Hersteller beziehungsweise den Importeur. Bei Direktkäufen aus China gebe es aber keinen Importeur und den Hersteller, der in China sitzt, werde man von Österreich nur schwer belangen können, so Zarari. Er weist auf EU-Pläne, die Vermittler in die Pflicht zu nehmen.