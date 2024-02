Billigware aus China verstopft den Luftfrachtmarkt

Temu will sich Partner in Europa suchen

Temu erklärte auf Reuters-Anfrage, man suche in den USA und Europa nach Zwischenhändlern, um Transportwege und Lieferzeit zu verkürzen. Shein hat bereits begonnen, Lagerhäuser in den USA einzusetzen. „Shein arbeitet ständig daran, sich für den Kunden zu verbessern und effizienter zu werden“, erklärte das Unternehmen.