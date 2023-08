Neue Shopping-App Temu hat auch Schattenseiten

Online-Einkauf kann auch Schattenseiten haben

Der Konsumentenschutz Burgenland warnt nun aber vor den Schattenseiten. Die App agiert lediglich als Plattform, auf der Händler ihre Waren anbieten. Ein Kaufvertrag kommt daher nicht mit Temu, sondern mit dem jeweiligen Anbieter zustande. Wer also ein nicht passendes oder kaputtes Produkt zurückschicken will, kann schnell auf der Ware sitzen bleiben. „Bei Problemen ist es von Österreich aus schwierig bis unmöglich, gegen einen chinesischen Anbieter vorzugehen. Ein Kundenservice ist bei Temu nicht erreichbar. Das Zurückschicken teuer und aufwendig“, so die Experten der Beratungsstelle.