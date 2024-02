Raiffeisen: Aufsicht prüft Geldwäsche-Kontrollen

Die Bank informierte in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Jahresbericht über die Ermittlungen. Es gehe um das sogenannte „Know-your-customer“-Prinzip, hieß es in dem Bericht. Darunter versteht man die Prüfung persönlicher Daten und Geschäftsdaten von Kunden einer Bank, um Geldwäsche zu verhindern.