Zwei neue Grasser-Firmen auf Zypern entdeckt

ORF und „Standard“ an Recherchen beteiligt

Die gemeinsame Recherche wurde vom International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) und dem Investigativ-Start-Up paper trail media der Ibiza-Aufdecker Bastian Obermayer und Frederik Obermaier organisiert. Die „Washington Post“ war ebenso an Bord wie der britische „Guardian“ und die französische „Le Monde“. Im deutschsprachigen Raum kooperierten „Der Standard“ und der ORF, der Schweizer Tamedia-Verlag sowie „Der Spiegel“ und das ZDF.