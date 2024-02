Streit um Veganes: Wie mündig ist der Konsument?

Vegane Alternativen zu tierischen Produkten werden in der EU immer wieder mit Bezeichnungsverboten belegt. So dürfen seit 2017 nur noch Erzeugnisse aus der „normalen Eutersekretion“ von Tieren als Milch deklariert werden. Pflanzliche Ersatzprodukte, etwa aus Hafer, Mandeln oder Erbsen, stehen heutzutage ausschließlich als „Drink“ in den Supermarktregalen. Für Fisch-Alternativen gibt es aber bislang noch keine einheitlichen Regelungen.