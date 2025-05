Teamchef Bader bedient: „Das finde ich ungerecht“

Österreichs Teamchef Roger Bader: „Im Moment überwiegt die Enttäuschung, der Stolz ist aber schon auch da. Wir haben in einem ausverkauften Haus in Schweden gegen Schweden hervorragend taktisch gespielt. Dann ist man natürlich enttäuscht, wenn es so rauskommt. Dass wir nicht zumindest in die Overtime kommen und mit einem Punkt rausgehen, das finde ich ungerecht. Wie wir aber heute aufgetreten sind – frech, mutig, im Stadion des Gegners. Das war schon sehr beeindruckend, was die Mannschaft gezeigt hat.“