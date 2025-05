Jancker nach Pleite: „Wir sitzen tief im Dreck“

„40 Minuten haben wir so gespielt, wie wir es uns vorgenommen haben. In der Pause haben wir gewisse Dinge angesprochen, sind aber durch individuelle Fehler in Rückstand geraten. Vor allem das 1:2 hat einen großen Knacks in der Moral ausgelöst. Wir wissen, dieses 1:4 ist ein Riesen-Brett. Wir sitzen tief im Dreck, aber das Gute ist, wir können uns selbst herausziehen“, so der Klagenfurt-Trainer.