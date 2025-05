ÖFB-U17-Frauen verpassen EM-Halbfinale hauchdünn

Österreichs weibliches U17-Fußball-Nationalteam ist nur ganz knapp am Einzug ins EM-Halbfinale vorbeigeschrammt. Die ÖFB-Auswahl trennte sich am Samstag im dritten und letzten Gruppe-A-Spiel in Klaksvik von Norwegen mit 0:0 und musste bei Punktegleichheit aufgrund des um zwei Treffer schlechteren Torverhältnisses dem Gegner im Kampf um Rang zwei den Vortritt lassen. Positiv ist, dass Österreich als Pool-Dritter die Chance auf ein Ticket für die WM in Marokko im Herbst wahrte.