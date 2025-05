Emotionaler Bayern-Abschied für Thomas Müller

„Ganz besonderer Tag“

„Es wird schon ein ganz besonderer Tag in der Geschichte des FC Bayern werden“, sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem Spiel. Müllers Vertrag in München war nicht verlängert worden, bei der Club-WM vom 14. Juni bis 13. Juli in den USA wird der 35-Jährige letztmals das Trikot seines Herzensvereins tragen.