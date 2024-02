Jetzt sollen auch die Bürger mitreden

Nachdem das Gemeindepaket an der 2/3-Mehrheit im Landtag gescheitert ist, flammt die politische Debatte zwischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und der Opposition neu auf. Der Vorstoß von Doskozil, der in einem Rundschreiben an alle Haushalte den Bürgern vorrechnet, wie viel Geld ihre Gemeinden verlieren würden, weil das Paket abgelehnt wurde, brachte ihm heftige Kritik der Opposition ein.