Nvida plant Einheit für maßgeschneiderte KI-Chips

Das erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag von neun mit der Sache vertrauten Personen. Der weltweit führende Entwickler und Anbieter von KI-Chips wolle sich so einen Teil des explodierenden Marktes für maßgeschneiderte KI-Chips sichern und sich für die wachsende Zahl von Unternehmen wappnen, die an Alternativen zu seinen Produkten interessiert sind.