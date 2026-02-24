Vorteilswelt
Gefährliche Drohung

Bei Streit ums Parken zückte Mann plötzlich Messer

Tirol
24.02.2026 18:45
Der 44-Jährige zückte plötzlich ein Messer und bedrohte damit seinen Kontrahenten.
Der 44-Jährige zückte plötzlich ein Messer und bedrohte damit seinen Kontrahenten.(Bild: Ganka - stock.adobe.com)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Völlig eskaliert ist ein Streit zwischen einem Deutschen (44) und einem Kroaten (58) im Tiroler Zillertal. Plötzlich zückte der 44-Jährige ein Messer und bedrohte damit seinen Kontrahenten. Alles wegen einer Lappalie, die der Grund für die Auseinandersetzung war. 

Um falsches Parken ging es in der Auseinandersetzung zwischen den zwei Männern, die Montagfrüh im Bereich einer Zufahrt in Zell am Ziller so richtig Fahrt aufnahm. Involviert waren ein Deutscher (44) und ein Kroate (58). 

Es ging verbal heiß her. Doch plötzlich war auch ein Messer im Spiel. Der Deutsche hatte die Waffe gezückt und damit wütend vor dem Gesicht des Kroaten herumgefuchtelt. Der 58-Jährige machte daraufhin einen Rückzieher und suchte das Weite. Dann verständigte er die Polizei.

Die Exekutive stellte den 44-Jährigen. Dieser hatte zu dem Zeitpunkt offenbar seinen Ausraster schon bereut und verhielt sich gegenüber der Polizei „kooperativ“, wie es heißt. Doch an einer Anzeige wegen gefährlicher Drohung führt kein Weg vorbei. Auch nicht an einem Waffenverbot, das gegen den 44-Jährigen ausgesprochen wurde. Das Messer wurde sichergestellt. 

Tirol
24.02.2026 18:45
Tirol

