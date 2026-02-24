Bei Streit ums Parken zückte Mann plötzlich Messer

Die Exekutive stellte den 44-Jährigen. Dieser hatte zu dem Zeitpunkt offenbar seinen Ausraster schon bereut und verhielt sich gegenüber der Polizei „kooperativ“, wie es heißt. Doch an einer Anzeige wegen gefährlicher Drohung führt kein Weg vorbei. Auch nicht an einem Waffenverbot, das gegen den 44-Jährigen ausgesprochen wurde. Das Messer wurde sichergestellt.