Kickl bei VdB in Hofburg: „Sehr nettes Gespräch!“

„Wir haben uns ausgeredet“

Doch inzwischen dürften zwischen VdB und FPÖ-Chef ein gewisses Tauwetter eingesetzt haben. „Wir haben uns ausgeredet“, verriet Kickl bereits in seiner Aschermittwoch-Rede. Dabei erinnerte er auch an kurz zuvor stattgefundenes Treffen „hinter der Tapetentür“ in der Hofburg. Van der Bellen habe ihn damals gefragt, wie es ihm jetzt dabei gehe, als stärkste Kraft in der Opposition zu sein. Kickls Antwort: „Mir geht es ausgezeichnet. Ich bin jetzt dort, wo ich immer hinwollte. Jetzt sehen die Österreicher glasklar, dass es diese Einheitspartei, von der ich immer geredet habe, wirklich gibt.“