Teuerung: ÖVP „bereit, Maßnahmen zu diskutieren“

Kritik an „Förderdschungel“

Themenstarterin LA Andrea Haselwanter-Schneider (Liste Fritz) kritisierte den „Förderdschungel“ und verlangte einen Sozialtarif bei Strom und Gas. VP-Klubchef Jakob Wolf zeigte sich über neue Anti-Teuerungs-Maßnahmen gesprächsbereit. Er sparte nicht mit Kritik an stark gestiegenen Lebensmittelpreisen und sprach sich hier für „Normen in zentralen Bereichen“ aus.