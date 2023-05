Teuerung: Auch Tiroler Landtag dreht sich im Kreis

Hoher Strompreis, dicke Tiwag-Dividende

Ins Kreuzfeuer geriet auch der Landesenergieversorger Tiwag. Einerseits für seine Informationspolitik, andererseits für die Anhebung der Strompreise mit 1. Juni. Gleichzeitig würden aber Millionen Euro zusätzlich an Dividende ans Land überwiesen. „Ich bin auch nicht mit allem einverstanden bei der Tiwag“, sagte ÖVP-LA Martin Mayerl, „aber die Tiwag ist eine der letzten, die die Preise erhöht. Es gibt kaum Netzausfälle und einen hohen Anteil an erneuerbarer Energie. Und die Dividenden werden ja nicht verjuxt, sondern in Bildungs- und Gesundheitssysteme investiert.“