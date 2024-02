Projekt soll den Grundwasserstand heben

Heißt konkret: Der Grundwasserspiegel muss gehoben und auf einem gewissen Niveau gehalten werden, damit die Lackenböden weiterhin mit Salz und Soda versorgt werden. Im Vergleich zu 1858 gibt es heute nur mehr rund 18 Prozent der einstigen Lackenflächen. „Untersuchungen zeigen, dass von 66 Lacken nicht eine ohne Restaurationsmaßnahmen langfristig wird überleben können“, weiß Harry Grabenhofer vom Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel. Nur fünf untersuchte Lacken sind in einem guten ökologischen Zustand. Hauptursache für das Verschwinden der kleinen Seen ist die Absenkung des Grundwasserniveaus.