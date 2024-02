ORF-Osterei: Auch Firmen zahlen Haushaltsabgabe

De facto handelt es sich um eine ORF-Steuer, die in vier Bundesländern noch mit einer Last vom Land garniert ist. Man muss nicht verstehen, warum Firmen, deren Mitarbeiter ohnehin ihren Zwangsbeitrag leisten müssen, ohne TV-Nutzung zur Kasse gebeten werden. In Summe werden Unternehmer 2024 laut Finanzministerium 63 Millionen Euro an den ORF bezahlen müssen. Kann man machen, sollte man aber nicht.