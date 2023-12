Viel öfters Haushaltsabgabe statt der GIS-Gebühr?

Knapp 12 Prozent befreit

Derzeit gibt es 680.000 offizielle Rundfunkteilnehmer in Wien. Darüber, wie Wien in Sachen Melde- und Zahlungsdisziplin im Österreichvergleich dasteht, „können wir nichts sagen“, heißt es bei der GIS. Zu bedenken gilt es bei den künftigen Einkünften des ORF aus Wien allerdings: Von österreichweit 270.000 gebührenbefreiten Teilnehmern leben etwa 80.000 in Wien. Österreichweit liegt der Schnitt an Gebührenbefreiungen bei 6,6 Prozent aller Teilnehmer, in Wien ist er mit 11,6 Prozent deutlich höher. Das liegt nicht nur an Befreiungsgründen wie dem Bezug von Arbeitslosengeld und Mindestsicherung, sondern auch an Wiens Rang als Uni-Stadt, da auch Bezieher von Studienbeihilfe gebührenbefreit sind.