Warum künftige Pensionen kräftig steigen werden

Alle, die in Beschäftigung sind, können mit einem starken Anstieg ihrer künftigen Pensionsansprüche rechnen: Denn die Gesamtgutschrift am Pensionskonto wird Prognosen zufolge Anfang nächsten Jahres aufgewertet - und zwar so stark wie noch nie. Krone+ analysiert, was das für jede und jeden konkret bedeutet.