Magister gibt sich Blöße: Schauspiel in drei Akten

Der erste Akt

Es begann um exakt neun nach neun. Da stand er plötzlich am Schmerlingplatz, vor der ehrwürdigen Justitia – und ließ, ganz ohne Zögern, die Hüllen fallen. Nicht aus Jux, sondern aus Protest. „Gegen die Haftbedingungen im Maßnahmenvollzug“, sagte er – völlig nackt, aber sprachlich auf Niveau. Nach kurzem Zureden zog sich der akademisch Gebildete wieder an – allerdings nicht, ohne anzukündigen: „I komm wieder.“ Spoiler: Er hat Wort gehalten.