Kasperl der Woche

Magister gibt sich Blöße: Schauspiel in drei Akten

Wien
24.08.2025 16:00
(Bild: Krone KREATIV/Eva Manhart, Adobe Stock)

Wöchentlich küren wir an dieser Stelle den „Kasperl der Woche“. Diesmal trifft es einen Herrn Magister mit Mission, aber ohne Unterhose. 

0 Kommentare

Ein 37-jähriger Herr Magister hat diese Woche eindrucksvoll bewiesen, dass man in Wien nicht nur im Hawelka blank ziehen kann - sondern auch vor Justizpalast, Polizeidirektion und Innenministerium. Sein Anliegen: der Maßnahmenvollzug. Seine Botschaft: laut- und hüllenlos. Eine Geschichte in drei Akten.

Der erste Akt
Es begann um exakt neun nach neun. Da stand er plötzlich am Schmerlingplatz, vor der ehrwürdigen Justitia – und ließ, ganz ohne Zögern, die Hüllen fallen. Nicht aus Jux, sondern aus Protest. „Gegen die Haftbedingungen im Maßnahmenvollzug“, sagte er – völlig nackt, aber sprachlich auf Niveau. Nach kurzem Zureden zog sich der akademisch Gebildete wieder an – allerdings nicht, ohne anzukündigen: „I komm wieder.“ Spoiler: Er hat Wort gehalten.

Zweiter Akt
Landespolizeidirektion am Ring, 12.18 Uhr. Durch die Sicherheitsschleuse ist er irgendwie durchgerutscht. Vier Stockwerke später fällt erneut der Vorhang – diesmal im sprichwörtlichen Sinne. Der Magister macht wieder nackert Theater, bleibt dabei höflich, ruhig, freundlich - und lässt sich ohne Widerstand hinauskomplimentieren. Er: „I geh jetzt zum Innenministerium.“

Dritter Akt
13.05 Uhr, Herrengasse. Der Herr Magister steht wieder parat - doch diesmal ist die Exekutive vorbereitet. Funkwagen vor der Tür, Amtsgebäude dicht wie ein Tresor. Der Protestierende, erneut nackig, will nicht weichen. Die Polizei bittet. Dann bittet sie nochmal. Dann greift sie zu. Festnahme. Ende des Spaziergangs.

Kein Akt in der Akte
Das Kuriose: Laut Polizei hat der Mann keinerlei Einträge, keine Vormerkungen, nicht einmal der Amtsarzt fand etwas „Auffälliges“. Psychisch unauffällig, aber kreativ im Ausdruck. Vier Anzeigen bekommt er trotzdem: dreimal Ordnungsstörung, einmal „Verletzung des öffentlichen Anstands“. Und unseren Titel als Kasperl der Woche. 

Philipp Stewart
Philipp Stewart
Wien
