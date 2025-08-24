Vorteilswelt
Bikini vergessen?

Britney Spears postet Splitternackt-Foto auf Insta

Society International
24.08.2025 17:11
Britney Spears sorgt mal wieder für Aufsehen.
Britney Spears sorgt mal wieder für Aufsehen.(Bild: APA/AFP/VALERIE MACON)

Britney Spears verschickt aus dem Urlaub wieder mal pikante Grüße. Ob die Sängerin wohl zu wenig Outfits eingepackt hat?

0 Kommentare

Sommer, Sonne, Strand – und Stiefel? Das neueste Bild, das Britney Spears auf Instagram mit ihren Fans geteilt hatte, sorgt für jede Menge Aufsehen. Und das liegt nicht nur an dem für einen Sommerurlaub doch ein wenig seltsam anmutenden Schuhwerk.

Hüllenlos – und ohne Hemmungen – im Urlaub
Denn zu den schwarzen, kniehohen Boots trug die 43-Jährige einfach mal gar nichts. Lediglich ein Rosen-Emoji verdeckte die intimste Stelle ihres Pos. Bikini, Höschen und Pyjama hatte Britney für diesen Schnappschuss einfach mal im Koffer gelassen.

Britney Spears ist auf ihrem neuesten Instagram-Foto splitternackt – bis auf die Stiefel!
Britney Spears ist auf ihrem neuesten Instagram-Foto splitternackt – bis auf die Stiefel!(Bild: instagram.com/britneyspears)

Wo sich Spears aktuell eine Auszeit gönnt, ist nicht bekannt. Doch mit den steigenden Temperaturen fallen bei der einstigen „Pop-Prinzessin“ offenbar auch die Hemmungen.

So zeigte sie sich etwa bei einem Bootsausflug erst in einem äußerst offenherzigen Sommerkleidchen, aus dem das Dekolleté der Sängerin herauszuplumpsen drohte, dann beim Tanzen und Twerken im XXS-Bikini – und das ausgerechnet zu einem Song von Justin Timberlake!

Auch dieses Video von Britney Spears sorgte bei ihren Fans wohl für viel Staunen:

Fans in Sorge um Spears
Seit dem Ende der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears sowie dem Ehe-Aus mit Sam Asghari sorgt Britney Spears immer wieder mit durchaus besorgniserregenden Postings und halb nackten Videos für Aufsehen.

Lesen Sie auch:
Hat Britney Spears etwa ein kleines Mädchen adoptiert? 
Sängerin schockt Fans
Britney Spears: „Habe kleines Mädchen adoptiert“
15.07.2025
„Traurig anzusehen“
Nach schlüpfrigem Video: Sorge um Spears wächst
13.05.2025

So verkündete der einstige Disney-Star vor wenigen Monaten, er habe ein kleines Mädchen adoptiert. Eine Nachricht, die sich allerdings nur als ein kleiner Scherz herausstellte.

