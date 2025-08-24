Das wurde aus den Tierparkplänen am Kreuzbergl

Geschmäcker ändern sich laufend; nicht nur Kleidung und Frisuren entsprechen dem Zeitgeist, sondern auch als Attraktion angesehene Freizeitvergnügungen – wie Tiergärten. Schon vor etwa 5000 Jahren hielten Herrscher im alten Ägypten und in China wilde Tiere. Im antiken Rom wurden Löwen, Tiger, Leoparden für Schaukämpfe in Arenen eingesetzt. Als Zeichen von Macht und Reichtum und zur Zerstreuung richteten sich Adelige Menagerien ein. 1752 begründete Kaiser Franz I. Stephan von Lothringen, der Gemahl Maria Theresias, den Tiergarten Schönbrunn und damit den ältesten heute noch bestehenden Zoo der Welt. Auch in Klagenfurt gab es Tiergartenprojekte – reale und unverwirklichte.