Vermisste Person nach drei Stunden gefunden

Am Samstag mussten die Feuerwehren und Wasserdienststützpunkte in Kapfenberg zu einer Suchaktion anrücken. Eine Person wurde in der Mürz vermutet. Neben Suchmannschaften und einem Hubschrauber waren auch Taucher und Drohnen im Einsatz.
Am Samstagabend kurz nach 20.30 wurden die Feuerwehr Kapfenberg-Diemlach und Wasserdienststützpunkte der Feuerwehren Kapfenberg-Stadt und Bruck an der Mur sowie das Einsatzleitfahrzeug Turnau mit der Drohne zu einem Wasserdiensteinsatz alarmiert. Eine Person wurde im Bereich der Pionierbrücke in Kapfenberg-Diemlach (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) vermutet.
Vermisster wurde unverletzt gefunden
Bei der großangelegten Suchaktion waren neben Suchmannschaften und einem Hubschrauber auch Taucher, Boote und Drohnen im Einsatz. Nach mehreren Stunden konnte die vermisste Person aber unverletzt gefunden werden. Der Einsatz konnte nach rund drei Stunden beendet werden.
Insgesamt standen 19 Kräfte und vier Fahrzeuge der FF Kapfenberg-Diemlach, die Wasserdienststützpunkte der FF Kapfenberg-Stadt und Bruck an der Mur sowie die Drohne der FF Turnau, das Rote Kreuz und die Polizei mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber im Einsatz.
Kommentare
