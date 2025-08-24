„Kugeln ziehen oder selbst WM-Gruppen einteilen“

Als Donald Trump im Oval Office mit FIFA-Boss Gianni Infantino verkündete, dass die Auslosung der Fußball-WM am 5. Dezember nicht in Las Vegas, sondern im Kennedy Center von Washington abgehalten wird, hatte der US-Präsident seinen nächsten komplett bizarren Auftritt. Warum Politikwissenschaftler Peter Filzmaier keine einzige Handlung von Trump auf der Bühne des Sports überrascht.
Filzmaier betont: „Es ist nichts Neues, dass Spitzenpolitiker die Bühne des Sports für sich benutzen. Aber in Demokratien gibt es noch einen Grundkonsens, wo hier die Grenzen sind. Aber Trump treibt auch das skrupellos auf die Spitze. Das war schon beim Finale der Klub-WM zu sehen, als er bei der Siegerehrung einfach auf dem Podium blieb und schon fast die Chelsea-Spieler wegrempelte, um ja im Mittelpunkt zu sein.“
