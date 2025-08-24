„Kugeln ziehen oder selbst WM-Gruppen einteilen“

Filzmaier betont: „Es ist nichts Neues, dass Spitzenpolitiker die Bühne des Sports für sich benutzen. Aber in Demokratien gibt es noch einen Grundkonsens, wo hier die Grenzen sind. Aber Trump treibt auch das skrupellos auf die Spitze. Das war schon beim Finale der Klub-WM zu sehen, als er bei der Siegerehrung einfach auf dem Podium blieb und schon fast die Chelsea-Spieler wegrempelte, um ja im Mittelpunkt zu sein.“