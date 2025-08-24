„Ich will beim Team nicht nur Danke sagen!“

LIVE: Bezzecchi führt, Marquez wieder auf der Jagd
Am Dienstag gibt ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick seinen Kader für die WM-Quali-Duelle gegen Zypern und Bosnien bekannt. Im Sturm wird wieder ein Mann dabei sein, den vor einem Jahr noch wenige in Österreich auf dem Radar hatten ...
Nämlich jener 24-Jährige, der aktuell der treffsicherste Team-Stürmer ist, auch in Belgien bei Union Saint-Gilloise einschlug: „Ich habe prinzipiell das Talent, dass ich mich schnell anpasse, ich muss versuchen, mich hier sofort zu beweisen.“
Nein, überrascht ist der Legionär nicht, dass er auch in der starken belgischen Liga so gut aus den Startlöchern kam. In den ersten sechs Partien erzielte der Linzer für Saint-Gilloise, das am Sonntag bei La Louviere gastiert, auf drei Tore, steuerte einen Assist bei.
