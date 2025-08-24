Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Stürmer in Topform

„Ich will beim Team nicht nur Danke sagen!“

Fußball International
24.08.2025 12:30
Dieser ÖFB-Stürmer ist derzeit in Topform.
Dieser ÖFB-Stürmer ist derzeit in Topform.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures)

Am Dienstag gibt ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick seinen Kader für die WM-Quali-Duelle gegen Zypern und Bosnien bekannt. Im Sturm wird wieder ein Mann dabei sein, den vor einem Jahr noch wenige in Österreich auf dem Radar hatten ...

0 Kommentare

Nämlich jener 24-Jährige, der aktuell der treffsicherste Team-Stürmer ist, auch in Belgien bei Union Saint-Gilloise einschlug: „Ich habe prinzipiell das Talent, dass ich mich schnell anpasse, ich muss versuchen, mich hier sofort zu beweisen.“

Nein, überrascht ist der Legionär nicht, dass er auch in der starken belgischen Liga so gut aus den Startlöchern kam. In den ersten sechs Partien erzielte der Linzer für Saint-Gilloise, das am Sonntag bei La Louviere gastiert, auf drei Tore, steuerte einen Assist bei.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Pleite: Chef ließ sich bei Arbeitern nicht blicken
134.554 mal gelesen
Die Zentrale von Haka Küchen in Traun
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
124.299 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Wien
Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus
116.381 mal gelesen
Die exakte Identifikation toter Patienten ist eine heikle Aufgabe in heimischen Spitälern.
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
2225 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Innenpolitik
Neue Forderung nach Eingriff sorgt für Wirbel
1512 mal kommentiert
Viele Senioren leben von Mindespensionen. Das Thema wird immer mehr zum Politikum – zumal in ...
Wien
Messergewalt in Wien: „Syrer sind Herausforderung“
1078 mal kommentiert
Das Waffenverbot am Reumannplatz wirkt. Bald wird das auch am Yppenplatz so sein, ist die ...
Mehr Fußball International
Alarmstimmung bei RB
Blitz-Besuch nach Debakel: Jetzt greift Klopp ein!
Krone Plus Logo
Stürmer in Topform
„Ich will beim Team nicht nur Danke sagen!“
Krone Plus Logo
Filzmaier über Trump:
„Kugeln ziehen oder selbst WM-Gruppen einteilen“
Vertrag liegt bereit
Einigung! Donnarumma vor Wechsel zu England-Gigant
Blackout live im TV
ÖFB-Kicker verwechselt: Jetzt spricht Moderatorin
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf