Bis zu 33 Grad Celsius

Kommende Woche wird es wieder heiß und sonnig

Österreich
24.08.2025 17:24
Für kommende Woche sind Temperaturen bis zu 33 Grad Celsius, aber auch Regen und Gewitter ...
Für kommende Woche sind Temperaturen bis zu 33 Grad Celsius, aber auch Regen und Gewitter prognostiziert (Symbolbild).(Bild: Pail Sepp)

Kommende Woche erwartet uns wieder Sommerwetter mit bis zu 33 Grad Celsius und viel Sonnenschein. Die wärmsten Tage würden Donnerstag und Freitag sein, prognostizierte die GeoSphere Austria. Teilweise ist aber auch mit kräftigen Gewittern zu rechnen.

Am Montag sind vor allem in der Früh noch Nebel- und Hochnebelfelder möglich. Diese lichten sich im Laufe des Vormittags, vielerorts ist Sonne zu erwarten. Die Tageshöchsttemperaturen klettern laut den Meteorologinnen und Meteorologen auf 20 bis 25 Grad Celsius. „Zu Beginn zeigt sich die kommende Woche freundlich“, schrieb das Team der Unwetterwarnzentrale (UWZ) am Sonntag auf der Plattform X. Dafür sei ein Hochdruckeinfluss verantwortlich.

Österreich
Symbol bedeckt
13° / 21°
14 km/h
02:27 h
50 %
Symbol wolkenlos
12° / 22°
8 km/h
12:35 h
30 %
Symbol heiter
13° / 24°
9 km/h
11:23 h
< 5 %
Symbol wolkig
13° / 27°
6 km/h
08:33 h
< 5 %
Symbol einzelne Regenschauer
15° / 27°
6 km/h
06:20 h
20 %
Symbol heiter
18° / 33°
19 km/h
11:38 h
45 %
Symbol stark bewölkt
20° / 30°
9 km/h
04:22 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
19° / 25°
12 km/h
06:05 h
60 %
Symbol heiter
18° / 27°
17 km/h
10:14 h
45 %
Symbol wolkig
15° / 25°
14 km/h
07:56 h
40 %
Wien
Symbol bedeckt
12° / 19°
22 km/h
01:53 h
50 %
Symbol heiter
10° / 21°
4 km/h
10:40 h
30 %
Symbol heiter
11° / 23°
11 km/h
12:13 h
< 5 %
Symbol wolkig
10° / 26°
9 km/h
09:11 h
< 5 %
Symbol einzelne Regenschauer
13° / 27°
11 km/h
07:07 h
35 %
Symbol heiter
15° / 32°
9 km/h
10:32 h
45 %
Symbol bedeckt
17° / 25°
8 km/h
02:31 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
16° / 23°
15 km/h
06:51 h
60 %
Symbol heiter
16° / 25°
18 km/h
08:56 h
50 %
Symbol wolkig
14° / 23°
16 km/h
07:57 h
45 %
St. Pölten
Symbol bedeckt
12° / 20°
13 km/h
02:11 h
50 %
Symbol wolkenlos
12° / 21°
5 km/h
12:30 h
35 %
Symbol heiter
11° / 24°
8 km/h
11:18 h
< 5 %
Symbol wolkig
11° / 27°
6 km/h
09:33 h
< 5 %
Symbol wolkig
14° / 28°
5 km/h
08:02 h
20 %
Symbol heiter
17° / 33°
24 km/h
11:21 h
45 %
Symbol stark bewölkt
20° / 31°
19 km/h
04:30 h
45 %
Symbol wolkig
18° / 27°
12 km/h
06:50 h
55 %
Symbol stark bewölkt
16° / 27°
12 km/h
05:51 h
60 %
Symbol stark bewölkt
17° / 24°
12 km/h
04:08 h
40 %
Eisenstadt
Symbol bedeckt
13° / 19°
17 km/h
00:07 h
50 %
Symbol heiter
11° / 21°
9 km/h
10:09 h
35 %
Symbol heiter
11° / 24°
6 km/h
12:20 h
< 5 %
Symbol wolkig
10° / 27°
4 km/h
09:07 h
< 5 %
Symbol einzelne Regenschauer
14° / 27°
5 km/h
04:52 h
55 %
Symbol wolkig
16° / 31°
7 km/h
07:47 h
55 %
Symbol leichter Regen
17° / 23°
7 km/h
03:04 h
65 %
Symbol einzelne Regenschauer
15° / 24°
14 km/h
07:11 h
65 %
Symbol heiter
15° / 25°
12 km/h
11:35 h
50 %
Symbol wolkig
13° / 23°
10 km/h
09:25 h
45 %
Linz
Symbol bedeckt
13° / 21°
7 km/h
00:36 h
50 %
Symbol stark bewölkt
11° / 20°
9 km/h
05:37 h
40 %
Symbol heiter
11° / 24°
5 km/h
10:51 h
< 5 %
Symbol heiter
11° / 27°
5 km/h
12:06 h
< 5 %
Symbol wolkig
14° / 29°
5 km/h
07:58 h
30 %
Symbol heiter
16° / 30°
9 km/h
09:47 h
45 %
Symbol stark bewölkt
17° / 29°
6 km/h
03:51 h
50 %
Symbol wolkig
17° / 29°
7 km/h
06:26 h
60 %
Symbol bedeckt
16° / 24°
8 km/h
03:12 h
50 %
Symbol Regen
16° / 21°
6 km/h
04:21 h
65 %
Graz
Symbol leichter Regen
15° / 22°
8 km/h
00:54 h
50 %
Symbol wolkig
10° / 21°
7 km/h
06:53 h
45 %
Symbol wolkig
11° / 25°
4 km/h
08:57 h
10 %
Symbol heiter
11° / 28°
4 km/h
10:56 h
< 5 %
Symbol wolkig
14° / 28°
4 km/h
08:25 h
45 %
Symbol wolkig
16° / 29°
12 km/h
09:02 h
50 %
Symbol leichter Regen
16° / 26°
7 km/h
02:55 h
65 %
Symbol einzelne Regenschauer
16° / 27°
8 km/h
05:32 h
80 %
Symbol stark bewölkt
16° / 21°
6 km/h
04:05 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
11° / 24°
5 km/h
04:47 h
70 %
Klagenfurt
Symbol bedeckt
14° / 17°
10 km/h
00:00 h
50 %
Symbol stark bewölkt
11° / 21°
5 km/h
03:47 h
40 %
Symbol heiter
11° / 23°
5 km/h
09:58 h
< 5 %
Symbol heiter
11° / 27°
7 km/h
09:53 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
15° / 26°
8 km/h
06:00 h
55 %
Symbol einzelne Regenschauer
16° / 28°
11 km/h
06:18 h
70 %
Symbol leichter Regen
16° / 21°
10 km/h
00:21 h
70 %
Symbol einzelne Regenschauer
14° / 23°
14 km/h
05:30 h
70 %
Symbol heiter
13° / 23°
12 km/h
10:05 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
14° / 21°
8 km/h
06:55 h
70 %
Salzburg
Symbol bedeckt
14° / 18°
8 km/h
00:18 h
55 %
Symbol stark bewölkt
10° / 22°
7 km/h
06:05 h
45 %
Symbol wolkig
11° / 25°
4 km/h
08:48 h
15 %
Symbol heiter
12° / 29°
5 km/h
11:32 h
15 %
Symbol wolkig
14° / 28°
10 km/h
06:58 h
50 %
Symbol leichter Regen
17° / 24°
24 km/h
01:43 h
75 %
Symbol starke Regenschauer
16° / 20°
15 km/h
02:09 h
> 95 %
Symbol einzelne Regenschauer
14° / 24°
9 km/h
06:48 h
75 %
Symbol wolkig
11° / 24°
10 km/h
05:40 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
13° / 23°
12 km/h
07:32 h
60 %
Innsbruck
Symbol bedeckt
12° / 16°
7 km/h
00:36 h
50 %
Symbol wolkig
10° / 18°
6 km/h
08:48 h
45 %
Symbol heiter
11° / 22°
5 km/h
11:00 h
10 %
Symbol heiter
14° / 25°
9 km/h
09:45 h
30 %
Symbol wolkig
16° / 25°
8 km/h
07:36 h
55 %
Symbol starke Regenschauer
16° / 18°
10 km/h
00:35 h
90 %
Symbol Regen
15° / 17°
11 km/h
02:07 h
75 %
Symbol einzelne Regenschauer
14° / 19°
15 km/h
10:29 h
75 %
Symbol wolkig
12° / 19°
13 km/h
06:18 h
65 %
Symbol leichter Regen
12° / 18°
9 km/h
03:01 h
80 %
Bregenz
Hier sehen Sie die Vorschau der UWZ:

Am Dienstag überwiegt, bis auf anfangs Nebel und Wolken in manchen Tälern und Becken, ebenfalls der Sonnenschein. Über dem Bergland rechnen die Meteorologinnen und Meteorologen vereinzelt mit kurzen Regenschauern. Zudem weht der Wind leicht. Uns erwarten maximal 23 bis 28 Grad Celsius.

Unbeständiges Wetter ab Mittwoch
Ab Mittwoch wird das Wetter unbeständig. Am Vormittag ist an der Alpennordseite und im Norden Österreichs Regen möglich, lokale Wärmegewitter kann es entlang des Alpenhauptkamms und südlich davon geben. Im Rest des Landes scheint meist die Sonne, teils begleitet von mäßigem Wind. Die Frühtemperaturen liegen noch bei 8 bis 17 Grad, im Laufe des Tages sind 25 bis 30 Grad Celsius möglich.

Am Donnerstag setzt zunächst entlang und südlich des Alpenhauptkamms von der Silvretta bis zu den Karnischen Alpen Regen ein. Im Laufe des Nachmittags sind auch das nördliche Alpenvorland sowie das Mühl- und Waldviertel in Ober- beziehungsweise Niederösterreich nicht von kräftigen Gewittern verschont. Ganztägig trocken und sonnig bleibt es hingegen im Osten und Südosten Österreichs. An diesem Tag sind die Temperaturen je nach Region sehr unterschiedlich: Im Westen und Südosten ist es mit 20 bis 25 Grad Celsius kühler als im Osten und Südosten mit 26 bis 33 Grad.

Lesen Sie auch:
Die Unwetter überzogen die Adriaküste in der Nacht auf Sonntag.
Wilde Szenen
Regensturm überflutet Urlaubsorte an der Adria
24.08.2025
Aber bald wieder Sonne
Kurzbesuch vom Herbst: Wochenende wird regnerisch
21.08.2025

Regenschauer und Gewitter am Freitag
Am Freitag werden Regenschauer und Gewitter laut der GeoSphere Austria häufiger. Am sonnigsten und wärmsten ist es erneut im Osten und Südosten. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 12 und 20 Grad Celsius, die Tageshöchsttemperaturen zwischen 18 und 33 Grad. „Im weiteren Verlauf deuten die Modelle auf eine unbeständige und windige, aber weiterhin warme Westwetterlage hin“, heißt es. Der Sommer klinge mit Hitze, Regen und Gewittern aus. Der meteorologische Sommer endet übrigens am Sonntag, 31. August.

