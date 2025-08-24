Kommende Woche wird es wieder heiß und sonnig

Am Donnerstag setzt zunächst entlang und südlich des Alpenhauptkamms von der Silvretta bis zu den Karnischen Alpen Regen ein. Im Laufe des Nachmittags sind auch das nördliche Alpenvorland sowie das Mühl- und Waldviertel in Ober- beziehungsweise Niederösterreich nicht von kräftigen Gewittern verschont. Ganztägig trocken und sonnig bleibt es hingegen im Osten und Südosten Österreichs. An diesem Tag sind die Temperaturen je nach Region sehr unterschiedlich: Im Westen und Südosten ist es mit 20 bis 25 Grad Celsius kühler als im Osten und Südosten mit 26 bis 33 Grad.