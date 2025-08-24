„Das Schönste, was mir im Leben passiert ist!“

SCR Altach bleibt auch gegen den GAK ungeschlagen!
Erfolgslauf hält an
Vor 23 Jahren betrat er erstmals die Eishalle in Wien-Kagran. Und blieb! Capitals-Urgestein Dominic Hackl über gescheiterte Transfers, das Kapitänsamt und sein Privatleben.
Seit 13 Monaten ist Dominic Hackl Vater. Mit den Vienna Capitals geht er nun in seine 13. Eishockey-Saison im Profikader. „Ich bin überhaupt nicht abergläubisch“, löst die Zahl 13 beim 28-Jährigen jedoch keine Panikattacken aus. „Der einzige Tick, den ich habe, ist, dass ich immer alles mit links anfange. Damit habe ich irgendwann angefangen und nie wieder damit aufgehört.“
