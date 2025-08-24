„Das Schönste, was mir im Leben passiert ist!“

Seit 13 Monaten ist Dominic Hackl Vater. Mit den Vienna Capitals geht er nun in seine 13. Eishockey-Saison im Profikader. „Ich bin überhaupt nicht abergläubisch“, löst die Zahl 13 beim 28-Jährigen jedoch keine Panikattacken aus. „Der einzige Tick, den ich habe, ist, dass ich immer alles mit links anfange. Damit habe ich irgendwann angefangen und nie wieder damit aufgehört.“