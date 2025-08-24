Mit „Superlativ“ den Negativrekord abschütteln

Bei seinen letzten Antritten bei Grand Slams hatte Sebastian Ofner mit der Auslosung durchaus Glück gehabt. In den neun Turnieren seit den French Open 2023 hatte der Steirer nur einmal einen gesetzten Spieler in der ersten Runde gezogen, nämlich im Vorjahr in New York, als er eine Vier-Satz-Niederlage gegen Francisco Cerundolo bezog.