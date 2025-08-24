Mit „Superlativ“ den Negativrekord abschütteln

SCR Altach bleibt auch gegen den GAK ungeschlagen!
Erfolgslauf hält an
Es wird eines der größten Spiele in Sebastian Ofners Karriere. Österreichs Tennisass fordert in der Nacht auf Dienstag (1 Uhr) den dreimaligen Grand-Slam-Finalisten Casper Ruud und darf dies auf dem zweitgrößten Court der Anlage tun. 14.000 Fans werden im Louis Armstrong Stadium ein Tennifest feiern – mit Ofner mittendrin.
Bei seinen letzten Antritten bei Grand Slams hatte Sebastian Ofner mit der Auslosung durchaus Glück gehabt. In den neun Turnieren seit den French Open 2023 hatte der Steirer nur einmal einen gesetzten Spieler in der ersten Runde gezogen, nämlich im Vorjahr in New York, als er eine Vier-Satz-Niederlage gegen Francisco Cerundolo bezog.
