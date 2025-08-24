Trump streicht Gelder: Top-Forscher landet in Wien

LIVE: Bezzecchi führt, Marquez wieder auf der Jagd
Forschungsgelder gestrichen, Stimmung vergiftet: Für den Biotechnologen Wali Malik war klar, dass er die USA verlassen muss. Vor zwei Wochen übersiedelte er mit seiner Familie nach Wien und hat große Pläne. Wie er nun die heimische Wissenschaft an Europas Spitze führen will.
„Kaffee, Tee, bitte“, das waren die ersten Worte, die der Biotechnologe Wali Malik in Wien lernte. Seit zwei Wochen lebt der 38-jährige US-Amerikaner mit seiner Familie in der Stadt, die er zuvor nur vom Hörensagen kannte. Malik war bisher im Biotech-Hotspot Boston tätig, an der Schnittstelle der Eliteuni Harvard und führenden Unternehmen der Branche. Doch nun unterschrieb er am Wiener KI-Institut AITHYRA, ohne Wien je gesehen zu haben.
