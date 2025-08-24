Trump streicht Gelder: Top-Forscher landet in Wien

„Kaffee, Tee, bitte“, das waren die ersten Worte, die der Biotechnologe Wali Malik in Wien lernte. Seit zwei Wochen lebt der 38-jährige US-Amerikaner mit seiner Familie in der Stadt, die er zuvor nur vom Hörensagen kannte. Malik war bisher im Biotech-Hotspot Boston tätig, an der Schnittstelle der Eliteuni Harvard und führenden Unternehmen der Branche. Doch nun unterschrieb er am Wiener KI-Institut AITHYRA, ohne Wien je gesehen zu haben.