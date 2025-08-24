Wolfsberger AC gegen SK Rapid, LIVE ab 17 Uhr

Mit dem WAC und Rapid treffen sich zwei Clubs, die noch um die Teilnahme an der Conference-League-Ligaphase rittern. In der Bundesliga befinden sich beide Teams in der oberen Tabellenhälfte, der WAC liegt als Sechster nur einen Zähler hinter den noch ungeschlagenen Wienern und peilt den dritten Ligasieg in Folge an. Das 2:1 über Omonia Nikosia dürfte für weitere Motivation sorgen, genauso wie der Umstand, dass in der Vorsaison bei einem Remis drei von vier Duellen mit den Hütteldorfern gewonnen werden konnten.