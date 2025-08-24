Prinzessin Kate überrascht mit neuer Haarfarbe!

Prinz William, Kate und ihre Kinder wurden am Sonntag im Familienurlaub auf Balmoral gesichtet. Und vor allem eins sorgte dabei für Aufregung: die neue Haarfarbe der Prinzessin von Wales!
Es ist eine royale Tradition: die Sommerferien der Royal Family auf Schloss Balmoral. Auch in diesem Jahr sind Kate und William der Einladung von König Charles nach Schottland gefolgt, wie die aktuellen Bilder beweisen.
Fensterplätze für Louis und Charlotte
Am Sonntagmorgen wurden der Thronfolger und seine schöne Ehefrau nämlich auf dem Weg zum Gottedienst erwischt. Während William den Wagen steuert und Kate am Beifahrersitz Platz genommen hat, kann man im Fond des Wagens die drei Mini-Royals sehen.
Während Prinzessin Charlotte und Prinz Louis je einen der Plätze am Fenster ergattern konnten, musste der große Bruder George dieses Mal mit dem undankbaren Mittelplatz vorliebnehmen.
Kate erholt – und mit neuem Look!
Die britische Presse aber jubelt vor allem über Prinzessin Kate, der die royalen Sommerferien sichtlich gutzutun scheinen. Die 43-Jährige sieht nämlich erholt und sehr entspannt aus, wie weitere Fotos, die unter anderem die „Daily Mail“ veröffentlichte, zeigen.
Und das sind natürlich schöne Neuigkeiten! Immerhin erholt sich die künftige Königin noch immer von den Strapazen ihrer überstandenen Krebserkrankung.
Und noch etwas fällt auf. Offenbar hat sich Kate im Sommer eine neue Haarfarbe stehen lassen. Denn ihre Mähne wirkt aktuell wesentlich heller als zuletzt.
Ein Nebeneffekt des Familienurlaubes, den Kate und William Gerüchten zufolge heuer in Griechenland verbracht haben sollen? Der sonnengeküsste Look steht der Prinzessin von Wales auf jeden Fall ausgezeichnet!
Auszeit mit der Familie
König Charles und Königin Camilla sind bereits vor mehreren Tagen auf Schloss Balmoral eingetroffen und waren beim Sonntagsgottesdienst ebenso anwesend wie Prinzessin Anne und ihr Ehemann Timothy Laurence.
Kommentare
