Prinzessin Kate überrascht mit neuer Haarfarbe!

Und noch etwas fällt auf. Offenbar hat sich Kate im Sommer eine neue Haarfarbe stehen lassen. Denn ihre Mähne wirkt aktuell wesentlich heller als zuletzt.

Ein Nebeneffekt des Familienurlaubes, den Kate und William Gerüchten zufolge heuer in Griechenland verbracht haben sollen? Der sonnengeküsste Look steht der Prinzessin von Wales auf jeden Fall ausgezeichnet!