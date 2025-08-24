Mann (21) half Frauen und wurde selbst attackiert

Täter wieder auf freiem Fuß

Die zwei Tatverdächtigen seien zunächst geflüchtet. Einen der beiden konnte die Polizei in der Nähe fassen. Bei ihm handelt es sich um einen 21-jährigen Syrer. Laut „Bild“-Bericht floh er mit einem ausgeliehenen Scooter. Es dürfte sich aber nicht um den Messerstecher handeln, sondern um einen Mittäter, der dem Opfer Faustschläge verpasste. Er ist bereits wegen gefährlicher Körperverletzung, Raub und unerlaubter Einreise amtsbekannt. Der Syrer verbrachte die Nacht auf Sonntag in Polizeigewahrsam, wurde aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Das entschied die Staatsanwaltschaft, da es nicht ausreichend Haftgründe gegeben habe.