Austria Wien gegen TSV Hartberg, LIVE ab 17 Uhr

Vierte Runde in der heimischen Fußball-Bundesliga: Die krisengeplagte Wiener Austria empfängt TSV Hartberg. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der LIVETICKER:
Krise bei der Austria
Aus im Cup, Aus in der Conference-League-Qualifikation und kein Sieg in den ersten drei Ligaspielen: Nach einem verpatzten Saisonstart hofft die Wiener Austria gegen den TSV Hartberg auf den ersehnten Befreiungsschlag, dieser muss aber ohne den abgewanderten Leistungsträger Dominik Fitz gelingen.
Die Austria hält bei erst einem Punkt, ein Heimsieg gegen Hartberg ist quasi Pflicht. Ohne Kreativgeist und Topscorer Fitz, der am Donnerstag in die MLS wechselte, muss Helm aber umdenken. „Ich bin selbst auf positive Art und Weise gespannt. Aber ich bin überzeugt, dass wir gute Lösungen finden werden“, sagte Helm und verwies etwa auf Johannes Eggestein, Manprit Sarkaria oder Sanel Saljic.
Ohne Fitz, aber mit Dragovic?
„Die Dynamik wird sich verändern, weil unser Spiel sehr auf Fitzi aufgebaut war“, sagte Kapitän Manfred Fischer. Gegen Hartberg könnte Abwehrchef Aleksandar Dragovic wieder zurückkehren, er fühlt sich nach Muskelproblemen im Gesäßbereich wieder fit. Abwehrspieler Lee Kang-hee zog sich bei der 1:2-Auswärtsniederlage gegen den LASK hingegen eine Teilruptur im Innenband des linken Knies zu und wird mehrere Wochen ausfallen.
Mit den Hartbergern haben die Violetten noch eine Rechnung offen, im Cup-Halbfinale im Frühjahr schieden die Wiener durch ein 0:1 gegen den TSV aus. Die Steirer unterlagen Salzburg in der Vorwoche trotz ansprechender Leistung 1:2. „Die Austria ist bisher sicher hinter den Erwartungen geblieben und will eine Reaktion zeigen und das Spiel gewinnen. Das wollen wir aber auch“, kündigte Abwehrspieler Julian Gölles an. Im Sturm könnte Altach-Zugang Lukas Fridrikas sein Debüt feiern.
