Austria Wien gegen TSV Hartberg, LIVE ab 17 Uhr

Mit den Hartbergern haben die Violetten noch eine Rechnung offen, im Cup-Halbfinale im Frühjahr schieden die Wiener durch ein 0:1 gegen den TSV aus. Die Steirer unterlagen Salzburg in der Vorwoche trotz ansprechender Leistung 1:2. „Die Austria ist bisher sicher hinter den Erwartungen geblieben und will eine Reaktion zeigen und das Spiel gewinnen. Das wollen wir aber auch“, kündigte Abwehrspieler Julian Gölles an. Im Sturm könnte Altach-Zugang Lukas Fridrikas sein Debüt feiern.