Elch „Emil“ wollte auf A22: „Geistertrab“ gestoppt

Die Polizei sucht die Gegend im Augenblick intensiv ab – aber aus dem friedlichen „Emil“ ist durch seine plötzliche Berühmtheit und den Folgen ein irritiert-scheuer Vierbeiner auf Hochtrab geworden. Auf Anfrage bei den Polizeiinspektionen Korneuburg und Floridsdorf (dort „erwartet“ man ihn bereits und hat alle Streifenwagen ausgeschickt) hat man den Liebling zahlreicher Weinviertler noch nicht gesichtet – er wird die Polizei wohl noch länger auf Trab halten ...