Lucas Auer fährt als DTM-Führender nach Spielberg

Mit einem neunten Platz am Sonntag im zweiten Sachsenring-Rennen holte sich der Mercedes-Pilot die Spitzenposition zurück, da seine Konkurrenten patzten. Der Tagessieg ging erneut an den Türken Ayhancan Güven im Porsche. Auer liegt nun zwei Punkte vor dem Briten Jack Aitken in Front, Güven ist mit fünf Punkten Rückstand Dritter, Thomas Preining (-15) Fünfter.