Lucas Auer fährt als DTM-Führender nach Spielberg

DTM-Titelanwärter Lucas Auer reist als Gesamtführender zum nächsten Schauplatz, dem Red Bull Ring in Spielberg.
Mit einem neunten Platz am Sonntag im zweiten Sachsenring-Rennen holte sich der Mercedes-Pilot die Spitzenposition zurück, da seine Konkurrenten patzten. Der Tagessieg ging erneut an den Türken Ayhancan Güven im Porsche. Auer liegt nun zwei Punkte vor dem Briten Jack Aitken in Front, Güven ist mit fünf Punkten Rückstand Dritter, Thomas Preining (-15) Fünfter.
„Freu mich auf Spielberg“
„Ein toughes Wochenende, aber trotzdem gute Punkte gesammelt. Riesendank an das Team, die einen mega Einsatz gezeigt haben“, sagte Auer, der am Samstag Zehnter gewesen war. „Jetzt freue ich mich auf mein Heimspiel am Red Bull Ring.“
