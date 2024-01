Ja, aber ...

Auch deswegen ist der heutige Holocaust-Gedenktag gerade in einer Zeit, in der viele die Vergangenheit wieder vergessen wollen, so wichtig: Um daran zu erinnern, wozu diese Dosis Gift im allerschlimmsten Falle führen kann. „Der Nationalsozialismus hat sich vorsichtig, in kleinen Dosen, durchgesetzt - man hat immer ein bisschen gewartet, bis das Gewissen der Welt die nächste Dosis vertrug“, so auch eine Kernbotschaft in den Erinnerungen von Stefan Zweig.