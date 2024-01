Nehammer will heute mit FPÖ-Schlachtruf punkten

Ehrgeizige Ziele hat Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bis 2030 für Österreich und auch sich selbst gesteckt. In seinem umfassenden „Österreichplan“ will er sie heute endgültig präsentieren. Vieles aus dem rund 80 Seiten umfassenden Programm ist bereits bekannt, ins Auge sticht ein neuer Vollzeitbonus und ein überraschender Griff in die Mottenkiste.