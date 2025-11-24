US-Pentagon überprüft Senator Kelly wegen Video

Die Senatorin Elissa Slotkin, die ebenfalls an dem Video beteiligt war, verteidigte sich und ihre Partei beim Sender ABC News. Es hätten sich einige junge Offizierinnen und Offiziere an sie und andere gewandt, die sich als Nationalgarde oder als Teile von Militäreinheiten in Lateinamerika nicht sicher seien, ob sie ihre Befehle ausführen sollten. „Mir sind keine illegalen Dinge bekannt, aber es gibt sicherlich einige juristische Winkelzüge im Zusammenhang mit den Angriffen in der Karibik und allem, was mit Venezuela zu tun hat“, sagte sie in Bezug darauf, ob Trump bisher illegale Befehle erteilt habe.