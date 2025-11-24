Everton-Profi ohrfeigt Mitspieler und sieht Rot

Was hat sich Idrissa Gueye denn dabei gedacht? Nach einer heiklen Situation im eigenen Strafraum kam es im Premier-League-Spiel gegen Manchester United zur Diskussion zwischen dem Senegalesen und Mitspieler Michael Keane, der auf einmal eine Ohrfeige kassierte. Gueye flog in der 13. Spielminute mit Rot vom Platz ...
Keane und Gueye schienen mit der Defensivarbeit des jeweils anderen unzufrieden gewesen zu sein, woraufhin es zum Wortgefecht zwischen dem Innenverteidiger und dem Mittelfeldspieler kam. Dabei blieb es allerdings nicht, Gueye ohrfeigte seinen Teamkollegen vor den Augen von Schiedsrichter Tony Harrington, der sofort die Rote Karte zückte.
Goalie geht dazwischen
Auch Keeper Jordan Pickford, der dazwischen gegangen war, konnte den Platzverweis nicht verhindern.
Keine Viertelstunde war gespielt und Everton musste zu zehnt gegen die „Red Devils“ ran. Gut möglich, dass die Aktion für den 36-Jährigen Folgen haben wird ...
