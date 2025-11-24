Everton-Profi ohrfeigt Mitspieler und sieht Rot

Keane und Gueye schienen mit der Defensivarbeit des jeweils anderen unzufrieden gewesen zu sein, woraufhin es zum Wortgefecht zwischen dem Innenverteidiger und dem Mittelfeldspieler kam. Dabei blieb es allerdings nicht, Gueye ohrfeigte seinen Teamkollegen vor den Augen von Schiedsrichter Tony Harrington, der sofort die Rote Karte zückte.