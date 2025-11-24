Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Von Gruppe verlassen

Dieser Jungstorch kämpft sich durch Winterkälte

Kärnten
24.11.2025 20:12

Von der Gruppe verlassen und nun auf sich alleine gestellt, ist ein Jungstorch in Eberndorf (Kärnten). Gestresst hat er nach Nahrung gesucht, deshalb wird er jetzt liebevoll versorgt.

0 Kommentare

Normalerweise müsste dieser Jungstorch schon längst in Afrika gelandet sein, doch er hat seine Zuggruppe verloren und ist alleine im frostigen Kärnten in Eberndorf am Gösselsdorfer See zurückgeblieben. „Dass Storchenpaare gemeinsam in Kärnten überwintern, ist üblich, doch bei den Jungvögeln ist das sehr untypisch“, weiß Michaela Dworak von der Vogelhilfe Kärnten.

Liebevolle Pflege
Und weil derzeit die Vogelgrippe in Kärnten wütet, kann sie den Storch auch nicht in die Vogelauffangstation mitnehmen. Das ist laut der Expertin auch besser so, „denn die Wildvögel werden in Gefangenschaft sehr hysterisch“. Deswegen schlägt sich Jungstorch „Rudi“ nun tapfer – und er bekommt liebevolle Unterstützung.

Jungstorch „Rudi“ alleine auf Nahrungssuche
Jungstorch „Rudi“ alleine auf Nahrungssuche(Bild: Vogelhilfe Kärnten, Krone KREATIV)

Dworak meint: „Zwei Damen füttern den Jungvogel täglich mit Eintagsküken, die wir zur Verfügung stellen. Das ist wichtig, denn wenn die Frösche in die Winterstarre gehen, findet der Storch weniger Nahrung.“

Gemeinsam mit ihrer Mutter besucht die 38-jährige Sabrina Krauland den Vogel zweimal am Tag. Die beiden sind übrigens auch auf den Jungstorch aufmerksam geworden.

Lesen Sie auch:
Murmeltiere sind wahre Winterschläfer. Sie verbringen um die sechs bis sieben Monate schlafend ...
Krone Plus Logo
Forscherin klärt auf
Zum Mars im Winterschlaf: Tiere zeigen, wie‘s geht
24.11.2025
Krone Plus Logo
Futter, Versteck & Co.
So kann man Tieren über den harten Winter helfen
23.11.2025

Warmes Gefieder schützt vor Kälte
„Der Jungvogel wirkte total gestresst und war total verdreckt, weil er immerfort auf Nahrungssuche war“, erzählt die 38-Jährige. Seit Freitag wird der Jungstorch mit den Eintagsküken vorsorgt und er kommt mittlerweile auch schon, wenn man ihn ruft. Die Kälte mache ihm übrigens nichts: „Er hat ein warmes Gefieder, das ihn bei Minusgraden schützt.“

Porträt von Elena Überbacher
Elena Überbacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.436 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
138.324 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Wirtschaft
Nach Billa-Rückzug: „Sehen uns vor Gericht wieder“
118.072 mal gelesen
Krone Plus Logo
Geht es nach Billa, ist das Arbeitsübereinkommen mit dem Logistikunternehmen LTS bald ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
653 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Mehr Kärnten
Von Gruppe verlassen
Dieser Jungstorch kämpft sich durch Winterkälte
Auftrag im Wahlkampf?
Kärnten will nach Attacke gegen Hacker vorgehen
107 Feuerwehrleute
Brand in Halle: Durch Hitze ging das Tor nicht auf
Einbrecher gefasst
Heckscheibe eingeschlagen: Schon stand Polizei da
Krone Plus Logo
Und hofft auf Olympia
Kult-Skifahrer (44) fordert jetzt die ÖSV-Talente
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf