Dieser Jungstorch kämpft sich durch Winterkälte

Warmes Gefieder schützt vor Kälte

„Der Jungvogel wirkte total gestresst und war total verdreckt, weil er immerfort auf Nahrungssuche war“, erzählt die 38-Jährige. Seit Freitag wird der Jungstorch mit den Eintagsküken vorsorgt und er kommt mittlerweile auch schon, wenn man ihn ruft. Die Kälte mache ihm übrigens nichts: „Er hat ein warmes Gefieder, das ihn bei Minusgraden schützt.“