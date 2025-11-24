Marcel Hirscher verrät seinen Comeback-Plan

„Ich bin fit, fühle mich gut“, so Hirscher. Doch wann kehrt er endlich wieder auf die Weltcup-Piste zurück? „Das ist schwer zu sagen“, so der achtfache Weltcup-Gesamtsieger. „Je früher, desto besser. Madonna wäre cool mit den Fans, aber auch wenn es erst in Adelboden, oder in Schladming ist, ist es okay. Aber was ich sicher nicht mehr mache, ist so unvorbereitet an den Start zu gehen wie letztes Jahr. Das mach’ ich nicht mehr! Ich muss merken, dass ich halbwegs konkurrenzfähig bin und eine Qualifikation für den zweiten Durchgang möglich ist.“