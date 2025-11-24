Vorteilswelt
„Habe Kampfgewicht“

Marcel Hirscher verrät seinen Comeback-Plan

Ski Alpin
24.11.2025 22:09
Marcel Hirscher
Marcel Hirscher(Bild: Johannes Jank)

Marcel Hirscher hat sein Comeback im alpinen Skiweltcup für Jänner angekündigt. In der ServusTV-Sendung „Talk im Hangar-7“ erklärte der 36-jährige Salzburger freudig, dass er wieder sein Kampfgewicht erreicht hat.

„Ich bin fit, fühle mich gut“, so Hirscher. Doch wann kehrt er endlich wieder auf die Weltcup-Piste zurück? „Das ist schwer zu sagen“, so der achtfache Weltcup-Gesamtsieger. „Je früher, desto besser. Madonna wäre cool mit den Fans, aber auch wenn es erst in Adelboden, oder in Schladming ist, ist es okay. Aber was ich sicher nicht mehr mache, ist so unvorbereitet an den Start zu gehen wie letztes Jahr. Das mach’ ich nicht mehr! Ich muss merken, dass ich halbwegs konkurrenzfähig bin und eine Qualifikation für den zweiten Durchgang möglich ist.“

(Bild: Christof Birbaumer)

Noch Rückstand
Aber wie weit ist der Salzburger davon noch entfernt? Hirscher: „Die ehrliche Antwort ist, dass ich am Trainingshang in Sölden 2:30 Sekunden Rückstand hatte – da ist also schon noch Luft!“

Der Fokus liegt aber auch dann auf Slalom! „Ich habe erst einen Trainingstag Riesentorlauf gehabt – der Rest war alles Slalom. Aber jetzt gibt es dann auch die Pisten dafür, da werd’ ich jetzt mehr trainieren, weil Riesentorlauf ist einfach cool.“

„Mateschitz wäre sehr stolz gewesen“
Hirscher hat nach einer dreiwöchigen Virusinfektion im Herbst noch Trainingsrückstand. Der für die Niederlande antretende Salzburger hatte erst Anfang September, neun Monate nach der Verletzung, seine ersten Schneeschwünge absolviert. Hirscher: „Ich habe eine riesengroße Freude, wieder draußen sein zu können und ich die Firma voranbringen kann. Das macht wahnsinnig Spaß. Ich glaube, Didi Mateschitz wäre sehr stolz gewesen.“ 

Porträt von krone Sport
krone Sport
