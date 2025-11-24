Vorteilswelt
Reaktion auf US-Plan

RSF-Miliz ruft einseitig Waffenruhe im Sudan aus

Außenpolitik
24.11.2025 21:34
Die RSF-Miliz hat am Montag eine dreimonatige Waffenruhe im Sudan ausgerufen. Ob der ...
Die RSF-Miliz hat am Montag eine dreimonatige Waffenruhe im Sudan ausgerufen. Ob der Kriegsgegner mitzieht?

Die RSF-Miliz hat am Montag einseitig eine dreimonatige Waffenruhe im Sudan ausgerufen. „In Reaktion auf die internationalen Bemühungen, besonders auf Initiative von US-Präsident Donald Trump und der Vermittler hin, verkünden wir eine humanitäre Waffenruhe (...)“, teilte Anführer Mohamed Hamdan Daglo mit.

Wie berichtet, hatte zuvor die mit der RSF verfeindete sudanesische Armee einen US-Waffenruhe-Vorschlag abgelehnt. Seit Monaten gibt es Bemühungen, ein Friedensabkommen für das Bürgerkriegsland Sudan zu erzielen – bisher ohne Erfolg. Der sudanesische Militärherrscher Abdel Fattah al-Burhan bezeichnete den US-Vorschlag als „schlechtesten bisher“. Die Vermittlerinnen und Vermittler seien aufgrund der Teilnahme der Vereinigten Arabischen Emirate „voreingenommen“. Den VAE wird regelmäßig vorgeworfen, die RSF-Miliz zu unterstützen.

Der jüngste Vorschlag sah laut al-Burhan vor, „die Armee abzuschaffen, Sicherheitsbehörden aufzulösen und die Miliz dort zu behalten, wo sie sich befinden“. Im September hatte die sudanesische Regierung, die von der Armee kontrolliert wird, bereits einen Waffenruhe-Vorschlag abgelehnt. Dieser hatte komplett den Ausschluss der Armee und der RSF-Miliz aus der Politik vorgesehen.

Lesen Sie auch:
Sudans Machthaber Abdel Fattah al-Burhan
Bürgerkrieg seit 2023
Sudans Machthaber lehnt US-Friedensplan ab
24.11.2025
Krone Plus Logo
Krieg im Sudan
Miliz-Gründer in Wien: „Keiner kann gewinnen“
23.11.2025

Im Sudan, dem drittgrößten Land Afrikas, liefern sich die Armee von al-Burhan und die paramilitärische Gruppe der Rapid Support Forces (RSF) einen blutigen Machtkampf. Nach 18-monatiger Belagerung übernahm der RSF Ende Oktober die Kontrolle über die Stadt Al-Fashir, die letzte große Stadt der Region Darfur, die noch nicht von der Miliz kontrolliert wurde. Laut Berichten kam es dort zu zahlreichen Gräueltaten, unter anderem Massenhinrichtungen und Vergewaltigungen von Zivilpersonen.

