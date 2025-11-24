RSF-Miliz ruft einseitig Waffenruhe im Sudan aus

Im Sudan, dem drittgrößten Land Afrikas, liefern sich die Armee von al-Burhan und die paramilitärische Gruppe der Rapid Support Forces (RSF) einen blutigen Machtkampf. Nach 18-monatiger Belagerung übernahm der RSF Ende Oktober die Kontrolle über die Stadt Al-Fashir, die letzte große Stadt der Region Darfur, die noch nicht von der Miliz kontrolliert wurde. Laut Berichten kam es dort zu zahlreichen Gräueltaten, unter anderem Massenhinrichtungen und Vergewaltigungen von Zivilpersonen.