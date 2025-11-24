„Eine große Sternstunde in Österreichs Fußball“

Österreichs Traum geht weiter, weil die „Wunderknaben“ der U17 in Katar auch Italien aus dem Weg räumten, mit 2:0 als erste ÖFB-Auswahl in ein WM-Finale stürmten. „Mir fehlen einfach nur noch die Worte. Wie wir dieses Spiel bestritten haben, war unglaublich. Gratulation auch an jene, die diese Spieler in den Akademien ausgebildet und wie sie mit ihnen gearbeitet haben“, war auch Teamchef Hermann Stadler auf Wolke sieben. Der bei seiner zweiten U17-WM, 2013 war bereits in der Gruppenphase Schluss, nun Geschichte schrieb