Diese Polit-Promis müssen im U-Ausschuss aussagen

Diese Polit-Promis müssen auch aussagen

Offizielle Ladungslisten für den heiklen Ausschuss gibt es noch nicht. Bis 17. Dezember müssen dem Ausschuss alle Akten zugespielt werden. Danach könnte es freilich noch zu Änderungen in der Einladungspolitik kommen. Wie die „Krone“ aus Insiderkreisen erfuhr, finden sich neben Kurz, Nehammer und Sobotka zwei weitere Namen prominenter Politikerinnen auf der Ladungsliste. Zuvorderst jener der ehemaligen grünen Justizministerin Alma Zadić, unter deren Amtszeit Pilnacek ja bekanntlich suspendiert wurde. Auch der Name von Zadićs Nachfolgerin, der aktuellen SPÖ-Justizministerin Anna Sporrer, steht bereits auf mindestens einer Ladungsliste. In ihre Amtszeit fällt nun die juristische Aufarbeitung der Causa. Unter ihr wanderte der Akt auch von der Staatsanwaltschaft Krems zu den Kollegen in Eisenstadt.