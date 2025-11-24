Vernichtender Frieden: Dazu will USA Kiew zwingen

Wird die Ukraine den Donbass aufgeben?

Die Frage aller Fragen ist wohl, ob Kiew die Region tatsächlich an Russland abtreten könnte. Für die Ukrainer ist dieses Thema von extremer emotionaler Bedeutung, denn Zehntausende Soldaten und unzählige Zivilisten mussten dort in den vergangenen elf Jahren sterben. Umfragen zufolge würde die Hälfte der Ukrainer eine Aufgabe des Donbass als Verrat einstufen. Auch würde eine solche Entscheidung das Land massiv innenpolitisch destabilisieren und damit Moskau wiederum in die Hände spielen. Fraglich ist auch, was mit den Bewohnern im ukrainischen Teil des Donbass passieren soll. Dort leben noch immer 250.000 Menschen, sie müssten wohl abgesiedelt und kompensiert werden. Auch aus militärischer Sicht wäre eine Abtretung ein großes Problem: Seit 2014 hat die Ukraine einen 50 Kilometer langen Festungsgürtel errichtet, der die Russen bis heute abschreckt.