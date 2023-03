„Auto mit grünem Verbrennungsmotor bleibt“

„Heute ist ein guter Tag, weil wir wissen, dass das Auto mit dem grünen Verbrennungsmotor erhalten bleibt“, sagte Nehammer am Samstag bei einer Pressekonferenz. Österreich habe in den letzten Wochen Seite an Seite mit Deutschland gegen ein Verbot von Verbrennungsmotoren ab 2035 gekämpft. „Das ist es, was wir wollten und wofür wir uns eingesetzt haben“, ließ er auch in einer Aussendung wissen.