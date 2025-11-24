Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

FC Red Bull Salzburg

„Einfach schlecht, was wir abgeliefert haben“

Salzburg
24.11.2025 20:30
(Bild: APA/KRUGFOTO)

Wundenlecken beim FC Red Bull Salzburg nach der 2:3-Heimniederlage in der Fußball-Bundesliga gegen die WSG Tirol. Die Spieler zeigten sich selbstkritisch. Viel Zeit zum Grübeln bleibt der Mannschaft von Cheftrainer Thomas Letsch nicht.

0 Kommentare

Zwei Monate war Salzburg in der Bundesliga ungeschlagen. Dann kam die WSG Tirol und versetzte die Bullen in eine Art Schockzustand.

Eine 2:0-Führung noch aus der Hand zu geben, ist eine Seltenheit. Insgesamt passierte dies den Salzburgern in der Ära Red Bull erst zum sechsten Mal, allerdings schon zum zweiten Mal in der laufenden Spielzeit nach dem 2:3 bei Club Brügge. In einem Bundesliga-Heimspiel war es die unrühmliche Premiere.

Lesen Sie auch:
John Mellberg (li.)
Sohn von Legende
Salzburg verlängert mit „hoffnungsvoller“ Aktie
24.11.2025

Yeo: „Das darf einfach nicht passieren“
„Wir hatten so lange nicht verloren. Das darf einfach nicht passieren“, war Torschütze Moussa Yeo fassungslos. Auch Verteidiger Jannik Schuster war erschüttert. „Uns fehlen die Worte. Keine Ahnung, wie das passieren konnte.“ Der 19-jährige Tiroler zeigte sich selbstkritisch und erklärte, beim 2:1 habe er „schlecht verteidigt“.

Seine Teamkollegen machten es in einigen weiteren Situationen nicht besser. Zu ihnen zählte auch der dänische Abwehrchef Jacob Rasmussen, der meinte: „Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es war einfach schlecht, was wir am Ende abgeliefert haben.“

Lesen Sie auch:
Jacob Rasmussen
FC Red Bull Salzburg
Ein Rückfall des Abwehrchefs in alte Zeiten
23.11.2025

Ein schwacher Trost waren die Umfaller der Konkurrenz, sodass die Bullen weiter Tabellenführer sind. Und: Viel Zeit zum Grübeln bleibt nicht. „Wenn man was Positives sehen will, dann, dass es gleich weitergeht“, meinte Schuster. Am Donnerstag wartet in der Europa League das Gastspiel bei Bologna. Dort braucht es Punkte, sonst stürzt Salzburg erneut ins Tal der Tränen.

Porträt von Christoph Nister
Christoph Nister
Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.446 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
143.123 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Wirtschaft
Nach Billa-Rückzug: „Sehen uns vor Gericht wieder“
118.074 mal gelesen
Krone Plus Logo
Geht es nach Billa, ist das Arbeitsübereinkommen mit dem Logistikunternehmen LTS bald ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
657 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf