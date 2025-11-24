„Einfach schlecht, was wir abgeliefert haben“

Eine 2:0-Führung noch aus der Hand zu geben, ist eine Seltenheit. Insgesamt passierte dies den Salzburgern in der Ära Red Bull erst zum sechsten Mal, allerdings schon zum zweiten Mal in der laufenden Spielzeit nach dem 2:3 bei Club Brügge. In einem Bundesliga-Heimspiel war es die unrühmliche Premiere.