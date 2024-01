Nehammer-Plan: Überstunden von der Steuer befreien

Österreich in Europa unter Top-3-Ländern bei Steuern und Abgaben

Die ÖVP setzt stark auf das Thema Steuersenkungen. Immerhin ist Österreich unter den Top-3-Ländern bei Steuern und Abgaben in Europa. So sollen neben der Senkung des Eingangssteuersatzes von 20 Prozent auf 15 Prozent Überstunden zur Gänze von der Steuer befreit werden, wie die „Krone“ im Vorfeld erfuhr. Derzeit sind sie nur steuerbegünstigt. Das würde nicht zuletzt Polizisten und Soldaten sowie den vielen Menschen in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen zugutekommen.