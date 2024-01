„Österreichplan“: So will Nehammer Kanzler bleiben

Seit Tagen reißen die Spekulationen über ein Vorziehen der Nationalratswahl nicht ab. So sollen sich etwa die ÖVP-Länderchefs Gerüchten zufolge mehrheitlich dafür ausgesprochen haben. Der Druck auf Kanzler Karl Nehammer steigt also massiv. Bezüglich einer Vorverlegung der Nationalratswahl könnte vieles von seiner Grundsatzrede am kommenden Freitag (26. Jänner) abhängen. Erste Auszüge aus seinem „Österreichplan“ liegen bereits vor.